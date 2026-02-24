Pas shkatërrimit të rrugës Librazhd-Prrenjas, shembet segmenti i ‘Auto-moto Park’ në Elbasan!

Elbasan, 24 shkurt 2026 – Një pjesë e pistës së projektit të madh “Auto Moto Park Elbasan” është shembur dhe paraqitet e çarë, edhe pse ndërtimi i kompleksit nuk është përfunduar ende. Pamjet e publikuara tregojnë dëmtime të konsiderueshme të asfaltit, gjë që ngre shqetësime për cilësinë e punimeve dhe standardet teknike të përdorura në këtë investim të rëndësishëm.
“Auto Moto Park Elbasan” është një nga projektet më të shtrenjta infrastrukturore në vend, me një kosto të dokumentuar prej rreth **188.5 milionë eurosh për ndërtimin e pistës kryesore prej 4.4 kilometrash.
Projekti parashikon ndërtimin e një piste automobilistike sipas standardeve ndërkombëtare, si dhe zhvillimin e objektit si një qendër motorsporti, edukimi dhe eventesh që pritet të ndikojë në turizmin dhe ekonominë rajonale. Kompleksi përfshin pistë garash, autodrom, kartodrom, muze dhe hapësira të tjera multifunksionale sipas planit të investimit.
Ndërsa punimet për këtë investim vijojnë, shembja e pistës ngrit pyetje serioze për stabilitetin e punimeve, sidomos kur ky projekt simbolik për zhvillimin e motorsportit në Shqipëri është ende në fazë ndërtimi.
Kjo situatë vjen ndërkohë që edhe një tjetër projekt infrastrukturor strategjik, aksi rrugor Librazhd–Prrenjas, vijon të jetë problematik dhe i bllokuar për shkak të shembjeve të tokës, duke sjellë vështirësi të mëdha për banorët dhe transportin.
