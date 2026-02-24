Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplasje mes banorëve dhe policisë në Baks-Rrjoll, Velipojë pas vendimit të Apelit për pronësinë
Transmetuar më 24-02-2026, 13:26

24 shkurt 2026 – Protesta në zonën e Baks-Rrjoll, Velipojë, ka degjeneruar në përplasje mes banorëve dhe policisë pas vendimit të Gjykatës së Apelit që njohu familjen Malaj si pronare të ligjshme të sipërfaqes së tokës në fjalë.

Pas shpalljes së vendimit, disa banorë tentuan të hynin në tokën që pretendonin se u përkiste, por u ndaluan nga një kordon policor. Protestuesit bllokuan punimet në terren dhe deklaruan: “Jemi në tokë tonë, do t’i bllokojmë fadromat për arsye se ka dalë toka jonë.”

Situata mbetet e tensionuar, ndërsa autoritetet lokale monitorojnë zhvillimet dhe përpiqen të shmangin përshkallëzimin e konflikteve në terren.

