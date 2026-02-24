Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berisha kërkon dorëheqjen e Ramës: ‘Disa derra janë më të barabartë se të tjerët’
Transmetuar më 24-02-2026, 13:24

Tiranë- Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama nga detyra, duke theksuar se këtë vendim duhet ta marrin shqiptarët dhe jo ndërkombëtarët apo drejtësia.

Duke komentuar mbledhjen e Këshillit të Mandateve, ku u diskutua kërkesa e SPAK për heqjen e imunitetit të zv/kryeministres Belinda Balluku, Berisha akuzoi Ramën për ndërhyrje në proces, duke urdhëruar mosvotimin e kërkesës.

“Të gjithë jemi të barabartë në Fermën e derrave, por disa derra janë më të barabartë se të tjerët,” tha Berisha, duke kritikuar ligjin e përgatitur nga Rama që, sipas tij, pengon arrestimin e zyrtarëve pa vendim përfundimtar gjykate. Ai shtoi: “Dënoj me forcë urdhrin e tij ndaj vasalëve që dje të mos votonin kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Ballukut.”

