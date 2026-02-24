Flet babai i 20-vjeçarit shqiptar që u gjet i pajetë pasi dh’unoi të ëmën: Ja pse ndërmori veprimin ekstrem

24 shkurt 2026 – Tragjedia në Pollenza, Itali, ka tronditur komunitetin shqiptar dhe atë lokal. Riccardo Merkuri, 20 vjeç, dyshohet se dh*noi nënën e tij, Albana Kastrioti, duke menduar se e kishte vrarë. Pas aktit, i riu ka marrë jetën e tij duke u hedhur në ujërat e portit të Civitanova-s.
Babai i tij, Mario Merkuri, shprehet përmes telefonit: «Mendoi se e ëma kishte vdekur dhe ndërmori këtë akt. Ishte i vendosur». Gruaja u gjet nga bashkëshorti e shtrirë në banjë, pa ndjenja, me plagë në fytyrë, dhe u transportua fillimisht në spitalin e Maçeratës, më pas në qendrën rajonale Torrette për një ndërhyrje kirurgjikale maksilo-faciale. Mario shprehet se gjendja e saj është përmirësuar.
Riccardo kishte gjetur punë në një fabrikë, por po kalonte periudha të vështira sentimentale. Mbrëmjen e së premtes kishin darkuar për ditëlindjen e djalit, dhe pas largimit të babait, një debat mes tij dhe nënës kulmoi me sulmin e dhunshëm.
Trupi i 20-vjeçarit u gjet nga autoritetet dhe mëngjesin e sotëm do të zhvillohet ceremonia e lamtumirës në kishën e San Biagio-s. Familja la pas vëllain e madh, Alessio, dhe gjyshen Bedrie.
Ky rast tragjik nënvizon rëndësinë e vëmendjes ndaj shëndetit mendor dhe mbështetjes për të rinjtë që kalojnë periudha të vështira emocionale. Burimi: Il Messaggero
