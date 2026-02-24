Vesa Vllasaliu sqaron lajmet për ndarjen nga Mirlind Daku

24 shkurt 2026– Pas një periudhe rreth dyvjeçare larg ekranit, Vesa Vllasaliu rikthehet me një rrëfim të drejtpërdrejtë për jetën e saj personale. Ajo ishte e ftuar në emisionin Prive by Liberta Spahiu, ku foli për lidhjen me Mirlind Dakun dhe reagoi ndaj thashethemeve që qarkulluan në media.
Vesa sqaroi se marrëdhënia e tyre ka vazhduar normalisht dhe se nuk ka pasur asnjë krizë në çift, duke i hedhur poshtë spekulimet për ndarje. Sipas saj, keqkuptimi nisi nga një veprim i shpejtë në rrjetet sociale, i interpretuar gabimisht dhe i ekzagjeruar nga publiku.
Gjatë intervistës, ajo ndau gjithashtu përvojën e saj të re si nënë, duke zbuluar se prej dy muajsh ka përjetuar për herë të parë mëmësinë, një eksperiencë që e përshkruan si thellësisht transformuese. Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 2 theksoi se gjithçka ishte një moment i shkurtër dhe pa ndikim real në marrëdhënien e tyre.
