Vesa Vllasaliu sqaron lajmet për ndarjen nga Mirlind Daku
Transmetuar më 24-02-2026, 12:15

24 shkurt 2026– Pas një periudhe rreth dyvjeçare larg ekranit, Vesa Vllasaliu rikthehet me një rrëfim të drejtpërdrejtë për jetën e saj personale. Ajo ishte e ftuar në emisionin Prive by Liberta Spahiu, ku foli për lidhjen me Mirlind Dakun dhe reagoi ndaj thashethemeve që qarkulluan në media.

Vesa sqaroi se marrëdhënia e tyre ka vazhduar normalisht dhe se nuk ka pasur asnjë krizë në çift, duke i hedhur poshtë spekulimet për ndarje. Sipas saj, keqkuptimi nisi nga një veprim i shpejtë në rrjetet sociale, i interpretuar gabimisht dhe i ekzagjeruar nga publiku.

Gjatë intervistës, ajo ndau gjithashtu përvojën e saj të re si nënë, duke zbuluar se prej dy muajsh ka përjetuar për herë të parë mëmësinë, një eksperiencë që e përshkruan si thellësisht transformuese. Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 2 theksoi se gjithçka ishte një moment i shkurtër dhe pa ndikim real në marrëdhënien e tyre.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

