Bordi i Paqes prezanton faqen zyrtare, publikohen shtetet themeluese

24 shkurt 2026– Pas inaugurimit më 19 shkurt në Washington, D.C., Bordi i Paqes ka prezantuar faqen e tij zyrtare në internet, ku janë publikuar edhe 28 shtetet themeluese, mes të cilave figurojnë Shqipëria dhe Kosova.
Sipas informacionit të publikuar, ndër vendet anëtare renditen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria, Kosova, Turqia, Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Pakistani, Izraeli, Egjipti, Jordania, Kazakistani, Uzbekistani, Paraguai dhe Maroku, si dhe vende të tjera nga Evropa, Azia, Afrika dhe Amerika Latine.
Në Kartën e Bordit përcaktohen parimet dhe synimet e organizatës, duke theksuar se paqja e qëndrueshme kërkon gjykim pragmatik, zgjidhje efektive dhe partneritet të orientuar drejt rezultateve. Dokumenti nënvizon nevojën për një organ ndërkombëtar më të shpejtë dhe më efikas për ndërtimin e paqes, si dhe angazhimin për bashkëpunim praktik mes shteteve anëtare.
Në faqen zyrtare është publikuar edhe një deklaratë e ish-presidentit amerikan Donald Trump, i cili shprehet: “Ky Bord ka mundësinë të jetë një prej organeve më veprues të krijuar ndonjëherë”.
Misioni i organizatës përcakton se Bordi i Paqes synon promovimin e stabilitetit, rivendosjen e qeverisjes së besueshme dhe sigurimin e paqes së qëndrueshme në zonat e prekura ose të kërcënuara nga konflikti, në përputhje me ligjin ndërkombëtar.
Në strukturën organizative parashikohen Bordi i Paqes, Bordi Ekzekutiv, Bordi Ekzekutiv i Gazës dhe Përfaqësuesi i Lartë për Gazën.
Në Planin e Paqes për Gazën janë renditur vendet që do të kontribuojnë financiarisht, ndërsa Shqipëria dhe Kosova përfshihen mes shteteve që parashikohet të dërgojnë trupa në Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF).
