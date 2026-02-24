Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident i rëndë në Tiranë, plagosen dy të rinj – njëri në gjendje të rëndë
Transmetuar më 24-02-2026, 10:44

Tiranë, 24 shkurt 2026 – Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar në orët e para të mëngjesit të së martës në zonën e Selvisë, në Tiranë, ku një automjet është përplasur me një motomjet.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:00, ndërsa për pasojë kanë mbetur të lënduar dy të rinj rreth 20 vjeç, Gledis Zefi dhe Abdurrahman Bollati, të cilët udhëtonin me motor.

Të plagosurit janë transportuar me urgjencë në Spitalin e Traumës, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.

Sipas burimeve spitalore, Gledis Zefi ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa Abdurrahman Bollati, i cili drejtonte motomjetin, është në gjendje të qëndrueshme.

Policia po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

