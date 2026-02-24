Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Grabitën dy persona nën kërcënimin e armës, tre të arrestuar në Selanik – mes autorëve edhe një shqiptar
Transmetuar më 24-02-2026, 09:29

Tre të rinj janë arrestuar në Selanik pas një grabitjeje ku janë përfshirë dy këmbësorë. Autorët përdorën shkopinj gome dhe armë për të terrorizuar viktimat dhe për të përfituar pronat e tyre personale.

Të arrestuarit janë dy shtetas grekë, 18 dhe 19 vjeç, dhe një shtetas shqiptar, 19 vjeç. Gjatë kontrollit, njëri prej të rinjve iu gjet një sasi kanabisi, e cila është sekuestruar nga autoritetet.

Policia lokale po vazhdon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e çdo bashkëpunëtori të mundshëm.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...