Zvicra bllokon më shumë se 880 milion $ të lidhura me Nicolás Maduro

Zvicra ka bllokuar mbi 880 milionë dollarë asete në lidhje me ish-presidentin venezuelian Nicolás Maduro dhe persona të lidhur me të, si masë parandaluese për të shmangur largimin e mundshëm të fondeve nga vendi dhe për të lehtësuar bashkëpunimin ligjor me autoritete të huaja. Kjo është hera e parë që autoritetet zvicerane publikojnë një shifër të përgjithshme të aseteve të ngrira.
Më saktësisht, 687 milionë franga zvicerane (rreth 880 milionë dollarë amerikanë) janë ngrirë në bankat zvicerane nën rregulloret e reja, të cilat hyjnë në fuqi më 5 janar 2026. Masa përfshin pasuritë e zotëruara nga Maduro, bashkëshortja e tij, si dhe disa anëtarë të tjerë të lidhur me të, por nuk përfshin zyrtarë aktualë të qeverisë venezueliane.
Autoritetet e Zvicrës e kanë cilësuar këtë bllokim si një masë parandaluese, që synon të parandalojë largimin e fondeve dhe t’i lërë mënjanë për çështje të mundshme të asistencës ligjore ndërkombëtare. Rreth dy të tretat e shumës së përgjithshme ishin tashmë nën ngrirje për shkak të sanksioneve dhe procedurave ligjore zvicerane, ndërsa një pjesë e mbetur u shtua me urdhrin e janarit.
Qeveria zvicerane e konsideron këtë veprim si vazhdim të masave të sanksionit kundër Venezuelës, të cilat Zvicra i ka ndjekur që nga viti 2018 në sinkron me politikat e Bashkimit Europian. Në kuadër të këtyre sanksioneve është ndaluar furnizimi me pajisje ushtarake, teknologji survejimi dhe janë vendosur ndalime udhëtimesh për disa zyrtarë të lartë.
Sipas ligjit federal zviceran për ngrirjen dhe rikthimin e aseteve të paligjshme në pronësi të personave të ekspozuar politikisht në botë, nëse më vonë rezulton se këto fonde janë fituar në mënyrë të paligjshme, ato mund të rikthehen në dobi të popullsisë venezueliane.
Qëllimi kryesor i Zvicrës me këtë masë mbetet parandalimi i transferimit të fondeve jashtë vendit dhe sigurimi i mundësisë për bashkëpunim ligjor ndërkombëtar në hetimet e mundshme për origjinën e këtyre aseteve.
