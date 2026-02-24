Meksikë/ Vala e dhunës pas vrasjes së ‘El Mencho’” kërcënon zhvillimin e Kupës së Botës

Një valë e re dhune ka përfshirë Meksikën pas vrasjes së një prej bosëve më të famshëm të drogës, Nemesio Oseguera Cervantes, i njohur si “El Mencho“, kreut të Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Vrasja e tij në një operacion ushtarak ka shkaktuar reagime të dhunshme në shumë rajone të vendit, duke rritur shqetësimet për sigurinë e qytetarëve dhe të vizitorëve, përfshirë këtu edhe ndikimin potencial në Botërorin e Futbollit 2026, që fillon në qershor.
Pas operacionit të forcave të sigurisë, anëtarë të kartelit kanë ndërmarrë hakmarrje të dhunshme, përfshirë bllokime të rrugëve, djegie mjetesh dhe goditje ndaj institucioneve, si dhe përleshje me trupat e rendit në të paktën një duzinë shtetesh. Autoritetet kanë dërguar mijëra trupa shtesë, përfshirë rreth 9 500 ushtarë, për të rivendosur kontrollin dhe sigurinë.
Bilanci i dhunës deri më tani përfshin dhjetëra të vrarë dhe të plagosur, përfshirë anëtarë të kartelit, të forcave të sigurisë dhe civilë, si dhe arrestime të shumta. Shumë zona urbane janë përballur me bllokime rrugësh dhe ndërprerje të aktivitetit normal, duke shkaktuar frikë dhe pasiguri mes banorëve dhe turistëve.
Kjo situatë ka sjellë anulime dhe pezullime të disa ndeshjeve të futbollit profesionist në vend, përfshirë sfida të rëndësishme të kampionatit vendor, dhe ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë e Fansave dhe pjesëmarrësve ndërkombëtarë në Kupën e Botës 2026, veçanërisht në qytetin e Guadalajaras, një nga vendet pritëse të ndeshjeve të fazës së grupeve. Autoritetet qeveritare dhe organizatat e futbollit po rishikojnë protokollet e sigurisë, ndërsa tensionet mbeten të larta.
Qeveria meksikane ka njoftuar se qëllimi kryesor mbetet rivendosja e rendit dhe sigurimi i mjediseve publike, dhe ka theksuar përpjekjet për të adresuar sfidat që paraqet krimi i organizuar, i cili vazhdon të jetë një kërcënim serioz për stabilitetin e vendit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd