Sot mësohen katër skuadrat çerekfinaliste nga faza e “play-off”-it në Ligën e Kampionëve

Gara më prestigjioze evropiane në nivel klubesh, UEFA Champions League, rikthehet sonte me katër përballje vendimtare nga faza “play-off”, prej të cilave do të dalin katër skuadrat që sigurojnë kalimin në fazën me eliminim direkt.
Në një nga sfidat më të shumëpritura, Inter Milan pret në shtëpi Bodø/Glimt, pas humbjes 3-1 në ndeshjen e parë. Zikaltrit synojnë përmbysjen për të siguruar kualifikimin, ndërsa skuadra norvegjeze kërkon të konfirmojë formën mbresëlënëse në këtë edicion.
Një tjetër duel i balancuar është ai mes Club Brugge dhe Atlético Madrid, pas barazimit 3-3 në takimin e parë. Përballja pritet të jetë e hapur dhe dramatike, me të dyja ekipet që synojnë një vend në fazën tjetër.
Ndërkohë, Bayer Leverkusen do të kërkojë të administrojë avantazhin 2-0 ndaj Olympiacos, ndërsa Newcastle United është shumë pranë kualifikimit pas fitores së thellë 6-1 ndaj Qarabağ FK në ndeshjen e parë.
Mbrëmja pritet të sjellë emocione dhe spektakël, teksa do të përcaktohen katër skuadrat që vazhdojnë rrugëtimin drejt trofeut më të lakmuar në futbollin evropian për klube.
