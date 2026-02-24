Malishevë/ Arrestohet kryesuesi i komisionit të numërimit të votave, rasti nën hetim

Një person që gjatë procesit zgjedhor kishte ushtruar detyrën e kryesuesit të komisionit për numërimin e votave të kandidatëve për deputet është arrestuar në Malishevë.
Sipas raportit 24-orësh të Policia e Kosovës, rasti është regjistruar më 23 janar 2026, ndërsa më 22 shkurt 2026 është arrestuar i dyshuari, mashkull kosovar.
Bëhet e ditur se i dyshuari, i cili kishte qenë kryesues i komisionit për numërimin e votave të kandidatëve për deputet, është intervistuar dhe më pas, me vendim të prokurorit kompetent, është dërguar në mbajtje.
Autoritetet kanë njoftuar se rasti është në procedurë hetimore.
