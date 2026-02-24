Horoskopi i Brankos për sot, e martë 24 shkurt 2026

Çfarë thonë yjet sipas Brankos për këtë të martë, 24 shkurt 2026?
Dashi
Sot ndjeni një shtysë të fortë të brendshme. Nuk është ditë për përplasje, por për veprime të menduara dhe strategji të qeta. Në dashuri shmangni fjalët e nxituara, sepse një shprehje e gabuar mund të krijojë distancë. Nëse keni një çështje financiare të hapur, mund të dalë në pah një detaj i rëndësishëm. Mbrëmja ju gjen më të qetë dhe më të butë.
Demi
Venusi ju mbron dhe ju jep tërheqje të veçantë. Është një ditë e favorshme për ndjenjat: beqarët mund të ndiejnë një tërheqje të papritur. Çiftet flasin për shtëpinë, stabilitetin dhe të ardhmen. Në punë dalloheni për durimin. Kujdes vetëm lodhjen fizike pasdite.
Binjakët
Merkuri ju bën mendjen të lëvizë shpejt. Keni shumë ide, ndoshta më tepër seç duhet. Sot duhet të zgjidhni dhe të mos shtyni vendimet. Në dashuri ka një bisedë që duhet sqaruar, shmangni paqartësitë. Në punë mund të vijë një lajm që ndryshon një plan të paracaktuar.
Gaforrja
Hëna ju bën më të ndjeshëm dhe intuitivë. Në dashuri kërkoni siguri dhe ngrohtësi. Një person nga e kaluara mund të rikthehet në mendimet tuaja ose edhe në jetën tuaj. Në punë mbroni një të drejtë me qetësi dhe vendosmëri.
Luani
Dielli ju mbështet, por kërkon maturi. Mos impononi vullnetin tuaj, sot fiton ai që di të dëgjojë. Në dashuri ka pasion, por edhe krenari që duhet mbajtur nën kontroll. Një mundësi profesionale kërkon vëmendje dhe analizë.
Virgjëresha
Saturni ju jep qartësi mendimi. Është ditë e mirë për të rregulluar dokumente, firma dhe çështje financiare. Në dashuri lini vend për spontanitet, sepse jo gjithçka mund të kontrollohet. Një fjalë e ëmbël mund të ndryshojë klimën e mbrëmjes.
Peshorja
Venusi ju jep hijeshi dhe diplomaci. Sot jeni bindës dhe të ekuilibruar. Është moment i mirë për një sqarim në dashuri. Në punë një marrëveshje mund të gjejë zgjidhje të balancuar. Mos neglizhoni pushimin.
Akrepi
Plutoni ju jep magnetizëm, por edhe kërkesa të larta ndaj të tjerëve. Kujdes të mos provoni durimin e atij që ju do. Në punë keni intuitë të fortë: një veprim strategjik sot mund t’ju japë avantazh në ditët në vijim.
Shigjetari
Jupiteri ju fton të mendoni më gjerë. Fokusohuni te e ardhmja, një udhëtim apo një ndryshim i rëndësishëm. Në dashuri kërkohet sinqeritet. Mos premtoni diçka që nuk jeni gati ta mbani.
Bricjapi
Saturni ju mbron në vendimet konkrete. Sot mund të mbyllni një çështje praktike me rëndësi. Në dashuri duhet më shumë ngrohtësi, sepse partneri ka nevojë të ndihet pjesë e planeve tuaja.
Ujori
Urani sjell një të re të papritur. Një takim apo propozim i papritur mund t’ju ndryshojë humorin e ditës. Në dashuri jeni të paparashikueshëm, por tërheqës. Ndiqni instinktin.
Peshqit
Neptuni ju bën romantikë dhe frymëzues. Është ditë e përshtatshme për deklarata dhe sqarime. Në punë besoni intuitës suaj dhe mos e nënvlerësoni talentin krijues. /noa.al
