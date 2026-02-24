Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë 24 shkurt 2026: të gjitha shenjat

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet këtë të martë, 24 shkurt 2026. Vëzhgim për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin për çdo shenjë të zodiakut.
Dashi
Mbajeni nën vëzhgim këtë ditë, sepse sjell intuitë të mirë dhe emocione pozitive; nga data 26 mund të ketë një rënie të lehtë. Nëse keni çështje kontraktuale apo ligjore për të zgjidhur, apo thjesht duhet të mbroni idetë tuaja, ky është momenti i duhur për të vepruar. Në dashuri, situata ngrohet gradualisht drejt marsit, pasi Venusi do të hyjë në shenjë.
Sot keni qartësi dhe ndjeshmëri për të kuptuar situata të rëndësishme. Është mirë të sistemoni marrëveshje apo dokumente të mbetura pezull. Brenda jush rritet një intensitet emocional që e bën marrëdhënien më të fortë dhe më të sinqertë.
Demi
Projektet marrin dritë jeshile. Keni dëshirë të veproni dhe të lini pas një të kaluar që ju ka rënduar. Edhe ata që kanë kaluar ndarje apo vështirësi sentimentale janë gati të rifillojnë. Me Venusin dhe Merkurin në aspekt të favorshëm, nuk mungojnë mundësitë. Tani duhet të vendosni nga t’ia nisni, sidomos në dashuri.
Energjia dhe besimi janë rikthyer. Mundësitë në ndjenja janë konkrete dhe ju keni më shumë vetëdije për atë që kërkoni. Edhe në planin praktik keni mjetet për të ndërtuar diçka të qëndrueshme.
Binjakët
Ndërsa largohemi nga shkurti do të ndiheni më të fortë, por Merkuri në pozicion jo të favorshëm sjell konfuzion. Mund të ndryshoni mendim nga një ditë në tjetrën. Nëse keni nisur një projekt dhe tani dyshoni, mos merrni vendime të nxituara. Edhe në një detyrë të re, mund të ndiheni të pasigurt për mënyrën si ju shohin të tjerët. Ecni përpara pa u ndikuar nga zërat përreth.
Sot mendja është aktive, por e lëkundur. Kujdes me komunikimin për të shmangur keqkuptimet. Qetësia e brendshme është thelbësore për të mos shpërndarë energjitë.
Gaforrja
Nga data 26 situata përmirësohet. Hëna hyn në shenjën tuaj dhe deri në fundjavë mund të vijë një përgjigje e mirë në dashuri apo punë. Jupiteri në aspekt pozitiv sjell siguri dhe konfirmime, sidomos për provime apo teste që kërkojnë përgatitje.
Po hyni në ditë që forcojnë besimin tuaj. Mund të merrni një përgjigje që konfirmon drejtimin e duhur. Edhe emocionalisht ndiheni më të mbështetur.
Luani
Keni kaluar një periudhë të vështirë mes janarit dhe shkurtit, por tani duhet të mendoni për të ardhmen. Mund të ketë zhvillime pozitive në dashuri apo zgjidhje për konflikte të vjetra. Edhe çështje financiare mund të stabilizohen. Saturni ju mbron dhe nga vera do të keni mbështetje të mëtejshme për të fituar një sfidë.
Presioni po ulet dhe shikoni përpara me më shumë siguri. Muajt në vijim janë për ndërtim dhe rikthim në formë.
Virgjëresha
Yjet po funksionojnë më mirë dhe tani e dini çfarë dëshironi. Keni mbajtur gjithçka nën kontroll, por tani mund të ndërtoni plane më të qëndrueshme. Megjithatë, Venusi në opozitë sjell tensione të vogla në dashuri. Në punë, disa vendime nga lart nuk ju kanë pëlqyer, por për momentin po i menaxhoni me maturi.
Keni më shumë qartësi për qëllimet tuaja. Në ndjenja ka disa keqkuptime, por jo probleme të mëdha. Është periudhë për të ndërtuar me baza të forta.
Peshorja
Qielli favorizon më shumë punën sesa dashurinë. Jeni të fokusuar te stabiliteti praktik. Ndoshta jeni ndikuar shumë nga të tjerët dhe në disa marrëdhënie jeni anashkaluar. Vitin e kaluar mund të keni përjetuar zhgënjime profesionale, por tani duhet të shikoni përpara.
Prioritet është riorganizimi i jetës profesionale. Keni mësuar nga zhgënjimet dhe tani ecni me më shumë vetëdije.
Akrepi
Pas tensioneve të fundit, situata përmirësohet. Hëna nuk është më kundër dhe data 26 mund të sjellë përgjigje pozitive. Dashuria është në qendër dhe është momenti për të mos hequr dorë nga një takim i rëndësishëm. Edhe në punë ka zhvillime të mira dhe mundësi rikuperimi.
Tensionet zbuten dhe ndiheni më të fortë emocionalisht. Projekte të lëna pezull mund të rifillojnë.
Shigjetari
Pas ngadalësimeve, dashuria rifiton energji. Kush ka kaluar pasiguri mund të rifillojë me më shumë qartësi drejt marsit. Është moment për të lënë pas të kaluarën dhe për të investuar në emocione të reja.
Në punë është periudhë e favorshme për të eksploruar mundësi të reja. Projekte kreative apo bashkëpunime dinamike mund të sjellin kënaqësi konkrete.
Bricjapi
Kjo javë ndihmon në sqarimin e keqkuptimeve dhe vendosjen e kufijve të qartë. Çiftet mund të forcojnë marrëdhënien, ndërsa beqarët kuptojnë më mirë çfarë kërkojnë. Në punë është moment për të riorganizuar prioritetet dhe për të eliminuar detyra të panevojshme.
Rendi dhe organizimi sjellin më pak stres dhe më shumë përqendrim. Kujdesi për mirëqenien fizike dhe mendore është i rëndësishëm.
Ujori
Marrëdhëniet janë të qeta dhe pa tensione. Ka perspektiva interesante për të ardhmen dhe ide kreative që mund të zhvillohen. Është periudhë e mirë për të ndjekur pasione dhe për të menaxhuar me kujdes financat.
Projektet inovative kanë terren të favorshëm. Pushimi dhe aktivitetet që ju çlodhin ndihmojnë në ruajtjen e energjisë.
Peshqit
Marrëdhëniet janë të qëndrueshme. Çiftet mund të mendojnë për hapa të rëndësishëm, ndërsa ata që janë të pavendosur mund të zgjedhin atë që u jep më shumë siguri emocionale. Në punë ka mundësi të mira që duhet shfrytëzuar me zgjuarsi.
Stabiliteti emocional është thelbësor. Aktivitetet që kombinojnë lëvizjen dhe kënaqësinë ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit mes jetës personale dhe asaj profesionale. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd