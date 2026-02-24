Katër vite nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës, një vështrim mbi luftën përmes shifrave

Pushtimi i Ukrainës nga Rusia katër vite më parë nisi konfliktin më të madh në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore, duke shkaktuar vuajtje të mëdha për civilët dhe përballje të rënda për ushtarët, ndërsa riformësoi rendin e sigurisë pas Luftës së Ftohtë.
Luftimet hyjnë në vitin e pestë të martën dhe nuk ka shenja se do të ndalen së shpejti.
Shtetet e Bashkuara kanë ndërmjetësuar bisedime me delegacione nga Moska dhe Kievi si pjesë e përpjekjeve njëvjeçare të administratës Trump për paqe. Por pajtimi i dallimeve kryesore, si e ardhmja e territoreve ukrainase të pushtuara nga Rusia dhe garancitë e sigurisë për Ukrainën pas luftës, ka penguar përparimin.
Ndërkohë, mijëra trupa nga të dyja vendet kanë humbur jetën në fushëbetejë, ndërsa civilët ukrainas janë goditur nga sulmet ajrore ruse, të cilat kanë sjellë vite me ndërprerje të energjisë elektrike dhe furnizimit me ujë.
Ja një pasqyrë e konfliktit në shifra që nga pushtimi në shkallë të plotë më 24 shkurt 2022, citon noa.al një analizë të rrjetit amerikan PBS.
1.8 milionë
Vlerësimi maksimal i numrit të ushtarëve të vrarë, të plagosur ose të zhdukur në të dyja anët, sipas një raporti të muajit të kaluar nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS), një institut kërkimor.
Sipas raportit, Rusia ka pësuar 1.2 milionë humbje, përfshirë deri në 325 mijë të vrarë, nga shkurti 2022 deri në dhjetor 2025 — numri më i madh i ushtarëve të vrarë për një fuqi të madhe në ndonjë konflikt që nga Lufta e Dytë Botërore.
Rusia nuk ka publikuar të dhëna për humbjet në fushëbetejë që nga janari 2023, kur njoftoi se më shumë se 80 ushtarë u vranë në një sulm ukrainas, duke çuar në pak mbi 6 mijë numrin e vdekjeve ushtarake që Moska ka konfirmuar zyrtarisht.
CSIS vlerëson se Ukraina ka pësuar nga 500 mijë deri në 600 mijë humbje ushtarake, përfshirë deri në 140 mijë të vrarë.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy deklaroi më herët këtë muaj se 55 mijë ushtarë ukrainas kanë humbur jetën në luftë. Shumë të tjerë konsiderohen të zhdukur, sipas tij.
As Moska dhe as Kievi nuk publikojnë rregullisht të dhëna mbi humbjet ushtarake. Verifikimi i pavarur nuk është i mundur.
14,999
Numri i civilëve të vrarë në Ukrainë që nga pushtimi i plotë rus, sipas Misionit të Monitorimit të të Drejtave të Njeriut të OKB-së, i cili thekson se shifra ka gjasa të jetë më e ulët se realiteti. Më shumë se 40,600 civilë janë plagosur gjatë së njëjtës periudhë, sipas një raporti të dhjetorit.
Lufta ka vrarë të paktën 763 fëmijë, sipas OKB-së.
Viti i kaluar ishte më vdekjeprurësi për civilët në Ukrainë që nga viti 2022. Në vitin 2025, konflikti vrau 2,514 civilë dhe plagosi 12,142 të tjerë — një rritje prej 31% krahasuar me vitin 2024.
19.4%
Përqindja e territorit ukrainas që aktualisht është nën kontrollin e Rusisë, sipas Institutit për Studimin e Luftës.
Gjatë vitit të fundit, Rusia ka fituar vetëm 0.79% shtesë të territorit ukrainas në luftën e konsumimit, sipas llogaritjeve të institutit me bazë në Uashington, duke nënvizuar përparimin e kufizuar pavarësisht kostove të mëdha në trupa dhe pajisje ushtarake.
Para pushtimit të plotë, Rusia kontrollonte rreth 7% të territorit të Ukrainës, përfshirë Krimenë dhe pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk në lindje, ku separatistët e mbështetur nga Moska luftonin kundër ushtrisë ukrainase.
13%
Rënia e ndihmës ushtarake të huaj për Kievin vitin e kaluar krahasuar me mesataren vjetore të periudhës 2022–2024, sipas Institutit Kiel në Gjermani, i cili monitoron ndihmën për Ukrainën.
Presidenti amerikan Donald Trump ndaloi dërgimin e armëve amerikane të financuara nga SHBA pas marrjes së detyrës pak më shumë se një vit më parë. Vendet evropiane, duke u përpjekur të kompensojnë këtë mungesë, rritën ndihmën e tyre ushtarake vitin e kaluar me 67% krahasuar me periudhën 2022–2024, sipas raportit të publikuar këtë muaj.
Ndihma humanitare dhe financiare për Ukrainën ra me 5% vitin e kaluar krahasuar me mesataren e tre viteve të mëparshme.
5.9 milionë
Numri i civilëve ukrainas që kanë lënë vendin.
Rreth 5.3 milionë prej tyre kanë gjetur strehim në Evropë, sipas një raporti të këtij muaji nga zyra e OKB-së në Ukrainë.
Gjithashtu, rreth 3.7 milionë ukrainas të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre janë zhvendosur brenda vendit, sipas OKB-së.
Popullsia e Ukrainës para luftës ishte mbi 40 milionë banorë.
2,881
Numri i sulmeve ruse që kanë ndikuar në ofrimin e shërbimeve shëndetësore në Ukrainë që nga nisja e pushtimit në shkallë të plotë, sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë të publikuar të hënën.
Agjencia e OKB-së njoftoi për një rritje prej afro 20% të këtyre sulmeve vitin e kaluar krahasuar me vitin 2024.
Një raport i mëparshëm i OBSH-së dokumentoi të paktën 2,347 goditje ndaj objekteve shëndetësore, si dhe sulme të tjera që dëmtuan automjete dhe depo të furnizimeve mjekësore.
Foto: Associated Press
