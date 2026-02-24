Shumica e amerikanëve thonë se vendi është më keq se një vit më parë, tregon një sondazh i ri

Ndërsa Presidenti Donald Trump përgatitet të mbajë fjalimin e parë mbi Gjendjen e Kombit gjatë mandatit të tij të dytë, një sondazh i ri i realizuar nga PBS News/NPR/Marist tregon se perceptimi i publikut për drejtimin e vendit mbetet kryesisht negativ.
Sipas sondazhit që citon noa.al, gjashtë në dhjetë amerikanë besojnë se Shtetet e Bashkuara janë në një gjendje më të keqe krahasuar me një vit më parë. Vetëm 43 për qind e të anketuarve e konsiderojnë aktualisht “të fortë” gjendjen e bashkimit, një rënie prej katër pikësh krahasuar me vitin e kaluar.
Perceptimet ndryshojnë ndjeshëm sipas përkatësisë partiake dhe përvojave personale. Disa votues të pavarur e krahasojnë forcën e vendit me atë të shteteve të tjera, duke e vlerësuar relativisht të qëndrueshme, por nën potencialin e saj. Nga ana tjetër, shumë demokratë shprehin shqetësime për demokracinë dhe drejtimin politik të vendit, duke deklaruar se ndihen të pasigurt për të ardhmen.
Ndërkohë, disa votues republikanë theksojnë se presidenca e Trump është përçarëse, por e drejtpërdrejtë në qasjen e saj, duke e konsideruar këtë si element pozitiv për mbështetësit e tij.
Sondazhi tregon se shumica e amerikanëve mendojnë se veprimet e presidentit gjatë mandatit të dytë po e ndryshojnë vendin për keq dhe po ndikojnë negativisht në jetën e tyre personale. Më pak se një e treta e të anketuarve thonë se politikat e tij ua kanë përmirësuar jetën.
Drejtori i Institutit Marist për Opinionin Publik, Lee Miringoff, vlerëson se pikëpamjet ndaj politikave të presidentit lidhen ngushtë me perceptimet personale ndaj figurës së tij. Sipas tij, opinioni publik mbetet thellësisht i ndarë përgjatë vijave partiake.
Që nga rikthimi në detyrë në janar, Presidenti Trump ka ndërmarrë një sërë iniciativash, përfshirë masa të forta në fushën e imigracionit, reduktime në administratën federale dhe iniciativa në politikën e jashtme. Këto veprime kanë nxitur reagime të ndryshme në opinionin publik.
Fjalimi i ardhshëm mbi Gjendjen e Kombit pritet të jetë një moment kyç për presidentin, i cili do të paraqesë prioritetet për vitin në vijim, përfshirë propozime për uljen e kostove të energjisë dhe ndryshime në rregullat zgjedhore. Analistët e konsiderojnë këtë një mundësi për të adresuar shqetësimet e publikut dhe për të riformuluar mesazhin e administratës së tij përpara një periudhe politike të ndjeshme.
