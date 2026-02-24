Udhëtimi Londër-Paris mund të zgjasë më pak se 30 minuta me projektin e ri futurist

Një udhëtim futurist me ‘hyperloop’ nga Londra në Paris mund ta shkurtojë kohën e udhëtimit midis Londrës dhe Parisit në pak më pak se 30 minuta.
Koncepti përfshin kapsula pasagjerësh që udhëtojnë me më shumë se 965 kmh përmes tubave me presion të ulët, të cilët mund ta lidhin më tej Londrën me Brukselin në 20 minuta, Amsterdamin në 22 minuta dhe Berlinin në pak më shumë se një orë.
Edhe pse ka qenë një ëndërr e parealizuar inxhinierike për disa vite, ideja fitoi vëmendje globale në vitin 2013 kur Elon Musk publikoi një dokument të bardhë mbi të.
Sipas mbështetësve, levitacioni magnetik – i ngjashëm me trenat maglev – do t’u lejonte kapsulave të rrëshqisnin pa kontakt fizik, duke zvogëluar fërkimin dhe përdorimin e energjisë, transmeton Telegrafi.
Teorikisht, pjesa më e madhe e energjisë që normalisht humbet për shkak të rezistencës së ajrit do të zhdukej në një mjedis të ngjashëm me vakumin.
Evropa është bërë një terren kyç testimi për sistemin inovativ me hapjen e Qendrës Evropiane të Hyperloop në Veendam të Holandës në vitin 2024.
Inxhinierët kohët e fundit demonstruan një ndërrim korsish ‘zero-pjesë lëvizëse’, i cili u lejonte kapsulave të ndryshonin rrugët pa ndryshime mekanike të shinave – një hap i madh drejt ndërtimit të një rrjeti të vërtetë.
Gavin Haines, shkrimtar udhëtimesh për The Telegraph, vizitoi së fundmi vendin holandez, ku pa nga afër se si funksionon sistemi.
Drejtori menaxhues i qendrës, Kees Mark, i tha Haines se ai vetë e ka përdorur sistemin e testimit dhe e përshkruan përvojën si më afër fluturimit sesa udhëtimit tradicional me tren.
"Të mendosh se mund të pimë kafe në Paris në më pak se një orë nga tani është një ndryshim i madh i mendësisë. Është më shumë si fluturimi. Ky është një nga përfitimet e hyperloop – nuk ka konsumim nga pjesët lëvizëse", tha ai.
Megjithatë, projekti përballet me pengesa të konsiderueshme. Mbajtja e një vakumi në tuba të mëdhenj është teknikisht e vështirë dhe financimi i rrugëve të plota do të kërkonte miliarda në investime.
Në Shtetet e Bashkuara, Virgin Hyperloop përfundoi operacionet e pasagjerëve në vitin 2023 mes barrierave të sigurisë, një procesi rregullator të ndërlikuar dhe sfidave të gjera financiare.
Richard Branson, një nga investitorët e hershëm të projektit, u tërhoq pasi kompania dështoi të arrinte qëllimin e saj për shpejtësi 1126 kmh – duke arritur vetëm 172 kmh në provën e saj të parë njerëzore.
Kapaciteti në rrjetin e propozuar të hiperloop është një shqetësim tjetër; kritikët vunë re se kapsulat e hershme të pasagjerëve mbajnë shumë më pak njerëz sesa vagonët standardë të trenave.
Për momentin, hiperloop është ende në fazën e testimit, pa data të konfirmuara ndërtimi.
Sipas ekspertëve të industrisë, rrugë të kufizuara tregtare mund të futen në vitet 2030, por një udhëtim 30-minutësh me tren midis Londrës dhe Parisit mbetet një qëllim ambicioz në të ardhmen dhe jo një plan i përcaktuar.
Diku tjetër, Japonia po ndërton atë që mund të bëhet treni më i shpejtë në botë, me shpejtësi që potencialisht arrijnë 603.5 km/orë.
Automjeti i ri mbresëlënës është ende në zhvillim e sipër dhe do të njihet si Seria L0 – një tren japonez maglev.
Treni përdor levitacionin magnetik për t’u ngritur nga shinat, ndërsa një motor elektrik do të ndihmojë në shtyrjen e vagonëve përpara – duke çuar në shpejtësi inovative. Deri më tani, projekti thuhet se ka kushtuar plot 60 miliardë euro.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd