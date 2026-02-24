Monedhat e huaja në tregun vendas, kursi i këmbimit për 24 shkurt 2026

Tiranë, 24 shkurt 2026 – Tregu valutor në vend paraqitet relativisht i qëndrueshëm këtë të martë, me luhatje të lehta në kursin e këmbimit të monedhave kryesore të huaja.
Sipas të dhënave të publikuara për ditën e sotme, dollari amerikan blihet me 81.3 lekë dhe shitet me 82.2 lekë.
Euro blihet me 96 lekë, ndërsa shitet me 96.6 lekë.
Franga zvicerane këmbehet në blerje me 104.7 lekë dhe në shitje me 105.7 lekë.
Paundi britanik blihet me 109.5 lekë dhe shitet me 110.5 lekë.
Ndërkohë, dollari kanadez këmbehet në blerje me 59.2 lekë dhe në shitje me 60.4 lekë.
