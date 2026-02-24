Parashikimi i motit për ditën e sotme, 24 shkurt 2026

Gjatë ditës së sotme, e martë 24 shkurt, priten alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat hera-herës mund të jenë deri të dendura.
Reshjet e shiut, me intensitet të ulët dhe karakter lokal, parashikohen kryesisht gjatë mesditës dhe pasdites, duke përfshirë zonat qendrore dhe verilindore të vendit.
Era do të fryjë me drejtim jugperëndim – veriperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 4 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare mund të arrijë deri në 7 m/s.
Në det pritet valëzim i forcës 1-2 ballë, duke bërë që kushtet të jenë të qeta për lundrim, por këshillohet vigjilencë për varka të vogla.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd