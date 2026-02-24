Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Parashikimi i motit për ditën e sotme, 24 shkurt 2026
Transmetuar më 24-02-2026, 07:21

Gjatë ditës së sotme, e martë 24 shkurt, priten alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat hera-herës mund të jenë deri të dendura.

Reshjet e shiut, me intensitet të ulët dhe karakter lokal, parashikohen kryesisht gjatë mesditës dhe pasdites, duke përfshirë zonat qendrore dhe verilindore të vendit.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim – veriperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 4 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare mund të arrijë deri në 7 m/s.

Në det pritet valëzim i forcës 1-2 ballë, duke bërë që kushtet të jenë të qeta për lundrim, por këshillohet vigjilencë për varka të vogla.

