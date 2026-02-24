Ndarja: Sa kohë duhet për ta harruar ishin? Shkenca ka përgjigjen

Pas 4 vitesh fillojmë ta lëmë pas ish-partnerin – rreth 8 vite duhen për t’u shkëputur plotësisht emocionalisht
Fundit i një lidhjeje nuk është një moment i vetëm, por një proces i gjatë dhe shpesh i dhimbshëm. Edhe kur mbarojnë aspektet praktike – si ndarja e shtëpisë apo ndërprerja e komunikimit – gjurmët emocionale mbeten për një kohë të gjatë. Shërimi i vërtetë kërkon kohë.
Pyetja që lind natyrshëm është: Sa kohë duhet realisht për ta kapërcyer një ish-partner? Sipas kërkimeve shkencore, përgjigjja është më e ndërlikuar sesa mendojmë.
Shprehja “koha i shëron të gjitha plagët” duket se nuk është aq e thjeshtë. Një studim i realizuar nga studiues të Universitetit të Illinois tregon se njerëzve mund t’u duhen më shumë se 4 vite për të arritur në gjysmën e rrugës drejt shkëputjes emocionale nga një ish-partner. Ndërsa shkëputja e plotë emocionale, mesatarisht, mund të zgjasë deri në 8 vite. Edhe atëherë, megjithatë, nuk ka garanci absolute për “mbyllje” të plotë, pasi çdo rast është individual dhe nuk ekziston një afat universal.
Studimi përfshiu 328 të rritur, burra dhe gra, me moshë mesatare 32 vjeç, të cilët kishin qenë në lidhje romantike që kishin zgjatur të paktën dy vite. Qëllimi ishte të kuptohej se si evoluojnë ose dobësohen lidhjet emocionale pas një ndarjeje dhe cilët faktorë ndikojnë në procesin e rikuperimit.
Studiuesit nuk u fokusuan vetëm në ndjenjat e vetëdijshme, por analizuan kujtimet që mbeten, reagimet emocionale dhe nivelin e lidhjes së vazhdueshme me ish-partnerin. Këto “gjurmë” të imëta emocionale tregojnë se sa thellë dhe për sa kohë një lidhje mund të ndikojë në formimin tonë.
Një rikuperim i ngadaltë, por i qëndrueshëm
Rezultatet sugjerojnë se shumica e njerëzve arrijnë ta rimarrin veten, por procesi është gradual. Me kalimin e kohës, lidhjet emocionale dobësohen ndjeshëm, duke arritur një shkëputje pothuajse të plotë rreth vitit të tetë pas ndarjes. Megjithatë, ky është një mesatare statistikore dhe jo një rregull i prerë.
Koha e shërimit ndryshon shumë në varësi të natyrës së marrëdhënies, mënyrës si përfundoi ajo dhe dinamikës emocionale që e karakterizonte. Disa persona e kapërcejnë më shpejt, ndërsa për të tjerë gjurmët e lidhjes mbeten për vite të tëra.
Pse disa ndarje dhembin më shumë
Studimi identifikoi disa faktorë që mund të zgjasin lidhjen emocionale:
– Kontakti i vazhdueshëm me ish-partnerin, i cili mund të rihapë plagët dhe të forcojë ndjenjën e lidhjes.
– Nivele të larta stresi të lidhura me marrëdhënien.
– Varësi e fortë emocionale, kur partneri kishte rol qendror në identitetin apo ndjenjën e sigurisë së individit.
Në këto raste, plagët emocionale mund të zgjasin shumë edhe pas përfundimit të lidhjes dhe, për disa njerëz, mund të mos zhduken plotësisht kurrë.
A mbyllen ndonjëherë plagët?
Studimi jep një mesazh qetësues: Të kesh nevojë për kohë të gjatë për ta kapërcyer një ish-partner nuk është shenjë dobësie apo dështimi – është diçka njerëzore. Lidhjet që ndërtohen me kalimin e viteve nuk mund të zhduken brenda një dite dhe procesi i shkëputjes është thellësisht personal.
Të kuptuarit se shërimi kërkon kohë mund t’i ndihmojë njerëzit të përballen me ndarjen me më shumë mirëkuptim ndaj vetes. Durimi, vendosja e kufijve të shëndetshëm dhe mbështetja emocionale janë elementë kyç për të ecur përpara në mënyrë reale dhe të qëndrueshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd