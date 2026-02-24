ADN tradhton emigrantin shqiptar, gjykata italiane i jep 7 vjet burg

“Unë s’kam lidhje me kokainën”, trafikanti u zbulua nga ADN-ja në qesen e supermarketit
Një 43-vjeçar shqiptar, Gjergj Marnikollaj, me origjinë nga Puka dhe banues prej vitesh në Castagnito të Italisë, është dënuar me 7 vite e 6 muaj burg nga Gjykata e Astit, pasi ADN-ja e tij u gjet në një qese të supermarketit “Penny Market” që përmbante rreth 600 gramë kokainë.
Gjatë hetimeve, karabinierët e Alba-s dhe Neive-s zbuluan brenda një qeseje plastike një sasi droge që, sipas aktakuzës, korrespondon me rreth 2.158 doza për shitje me pakicë.
Marnikollaj u mbrojt duke deklaruar se nuk ishte i përfshirë në trafik droge dhe se kishte shkuar në supermarket vetëm për të bërë pazar për një mikun e tij. Ai pretendoi se nuk kishte asnjë lidhje me lëndën narkotike.
Droga e fshehur në fushat mes Asti dhe Cuneo
Hetimi, i koordinuar nga prokurorja shtesë Laura Deodato, zbuloi një grup të vogël trafikantësh aktivë në zonat mes provincave Cuneo dhe Asti. Sipas hetuesve, për të mos rënë në sy, ata kishin zgjedhur një vend të fshehtë në mes të fushave për të ruajtur drogën. Pakot e kokainës varroseshin në Neive, në një argjinaturë përgjatë lumit Tanaro.
Gjurmimi i një makine të dyshimtë
Hetimet nisën në vjeshtën e vitit 2023, kur karabinierët vunë re lëvizjet e shpeshta të një makine në rrugët mes Asti dhe Cuneo.
Automjeti përdorej nga dy shtetas shqiptarë, Jugers Margjokaj dhe Jorgen Deskaj. Hetuesit dyshuan se udhëtimet e tyre lidhen me shpërndarjen e drogës mes dy provincave, raporton noa.al duke cituar La Stampa.
Filluan ndjekjet, përfshirë edhe përdorimin e pajisjeve GPS për gjurmim. Monitorimi tregoi se makina qëndronte shpesh e ndalur pranë lumit Tanaro. Pasi u identifikua zona, karabinierët vendosën kamera të fshehta në pyll për të kontrolluar lëvizjet e të dyshuarve.
Zbulimi i vendstrehimit dhe prova e ADN-së
Më 31 janar 2024, autoritetet zbuluan vendin ku fshihej droga. Më 18 mars, gjatë monitorimit të mëtejshëm, u konstatua se në fshehëz ndodhej një ngarkesë e re. Droga u sekuestrua dhe qeset, përfshirë atë të supermarketit, u dërguan në Qendrën Antidoping në Orbassano (provinca e Torinos) për analizë të ADN-së.
Nga analiza u përftua një profil gjenetik. Për krahasim, karabinierët ndaluan për kontroll rrugor dy nga të dyshuarit, mes tyre edhe Marnikollaj, duke simuluar një test alkooli për të marrë mostrat e ADN-së. Rezultati tregoi përputhje me gjurmën e gjetur në qese. Pas kësaj u kryen arrestimet. I vetmi që arriti të shmangte arrestimin ishte Jorgen Deskaj, i cili u largua drejt Shqipërisë pak para operacionit.
Procesi gjyqësor dhe dënimet
Gjatë procesit pati debat mbi vlefshmërinë e provave biologjike. Avokatët e Marnikollajt, Fabrizio Miracolo dhe Roberto Cappa, argumentuan se klienti i tyre ndonjëherë bënte pazar për Jugers Margjokaj, por nuk ishte pjesë e aktivitetit të trafikimit. Ata theksuan se eksperti i ADN-së konfirmoi përputhjen, por nuk arriti të përcaktonte natyrën biologjike të gjurmës, duke e konsideruar këtë të pamjaftueshme për ta shpallur fajtor.
Prokuroria kishte kërkuar 12 vite burg, por gjykata vendosi dënimin me 7 vite e 6 muaj.
Mes të pandehurve ishte edhe partnerja e Marnikollajt, Valbona Ndoci, e akuzuar për transport dhe mbajtje të drogës. Jugers Margjokaj pranoi marrëveshje me drejtësinë, ndërsa Ndoci zgjodhi gjykim të shkurtuar dhe u dënua.
