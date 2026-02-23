Macja me katër veshë në Alabama bëhet virale

Një mace nga Alabama që po përgatitet të shkojë për birësim, po fiton famë virale për shkak të një veçorie unike gjenetike: një palë veshësh shtesë.
Dobby, një mace e zezë 7-muajshe, lindi me një palë veshësh shtesë që i ngjajnë një palë veshësh të dytë, më të vegjël, transmeton Telegrafi.
Stephanie Brown, e cila po kujdeset për Dobby-n për Kitty Kat Haven and Rescue, tha se veshët shtesë nuk ndikojnë negativisht te macja dhe dëgjimi i tij është normal. Ajo tha se bishti i tij është gjithashtu i shkurtër dhe kaçurrel.
Dobby u bë një personazh i famshëm në internet pasi Brown ndau foto dhe video të maces së pazakontë në Instagram dhe Reddit.
Brown tha se Dobby do të ketë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale për të korrigjuar një kafshim të tepërt, por së shpejti do të jetë i disponueshëm për birësim përmes Kitty Kat Haven & Resc.
