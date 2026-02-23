Çfarë hamë në mbrëmje ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e gjumit!

Gjumi i keq nuk shkaktohet vetëm nga stresi ose përdorimi i ekranit para gjumit, por edhe nga ajo që hamë dhe koha kur konsumojmë ushqimin. Ndryshime të vogla në dietë mund të përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e gjumit, ndërsa zgjedhjet e gabuara mund ta ndërpresin atë.
Ekspertët këshillojnë që vakti i mbrëmjes të jetë i lehtë, me proteina të moderuara dhe pak yndyrë, dhe të konsumohet 2-3 orë para gjumit.
Ushqimet e pasura me triptofan, si vezët, kosi dhe arrat, si dhe perimet dhe frutat, ndihmojnë prodhimin e melatoninës, hormonit që rregullon gjumin.
Në anën tjetër, ushqimet e rënda, të yndyrshme, kafeina, alkooli dhe konsumimi i tepërt i lëngjeve para gjumit lidhen me ndërprerje dhe gjumë më pak rigjenerues.
Për një gjumë më cilësor, ekspertët sugjerojnë vakte të vogla dhe të lehta brenda një diete mesdhetare, si dhe konsumimin e ushqimeve të pasura me selen, si arra, fara, prodhime deti dhe mish.
Bimët e buta si kamomili mund të ndihmojnë relaksimin dhe kalimin më të lehtë në gjumë.
Koha e fundit e vaktit është po aq e rëndësishme sa përmbajtja.
Shmangni ngrënien menjëherë para gjumit dhe qëndroni ulur ose në një pozicion gjysmë të shtrirë për rreth dy orë për të lehtësuar tretjen.
Ndryshimet e vogla dhe të qëndrueshme në zakonet e të ngrënit mund të përkthehen në një gjumë më të thellë dhe të qëndrueshëm, duke përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien.
