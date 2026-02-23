Vrasja e 21-vjeçarit në Mar-a-Lago, Trump reagon: “Shumë njerëz duan të më qëllojnë”

FLORIDA – Një incident i rrezikshëm ka ndodhur mëngjesin e së dielës në Mar-a-Lago, ku 21-vjeçari Austin Tucker Martin u përpoq të hynte fshehurazi në ambientet e rezidencës së ish-presidentit amerikan Donald Trump, duke mbajtur një armë dhe një kanistër benzinë. Ai u qëllua nga agjentët e Shërbimit Sekret pasi refuzoi të lëshonte armën dhe humbi jetën në vendngjarje.
Në reagimin e tij gjatë eventit “Familjet e Engjëjve” në White House, Trump, i cili kishte mbijetuar dy atentate në vitin 2024, bëri shaka duke thënë se ndoshta duhet të jetë “pak më pak i rëndësishëm” që të shmangen sulmet kundrejt tij.
“Lexoni për këta vrasës të çmendur, por ata sulmojnë vetëm presidentë të rëndësishëm. Ata nuk sulmojnë presidentë të parëndësishëm,” deklaroi Trump, duke e krahasuar veten me presidentë si John F. Kennedy dhe Abraham Lincoln, të cilët u vranë gjatë mandatit të tyre.
Presidenti shtoi: “Ata ndjekin vetëm ata që janë të qëndrueshëm. Ndaj ndoshta dua të jem pak më pak i qëndrueshëm. A mund ta frenojmë pak?”
Trump ka qenë dy herë objekt i atentateve për vrasje: në korrik 2024, u qëllua në vesh gjatë një tubimi në Pensilvani, dhe dy muaj më vonë u bë sërish objekt i sulmit në një fushë golfi në Florida.
