Parlamenti Evropian “ngrin” marrëveshjen tregtare me SHBA-në deri në një njoftim të dytë

BRUKSEL- Bashkimi Evropian ka vendosur të pezullojë ratifikimin e marrëveshjes tregtare me Shtetet e Bashkuara, derisa presidenti amerikan, Donald Trump, të finalizojë strategjinë e tij të re dhe të rishikuar për tarifat doganore, duke shtuar pasiguri të re ekonomike në marrëdhëniet tashmë të tensionuara transatlantike.
Eurodeputetët vendosën të hënën të pezullojnë procedurat legjislative për miratimin e marrëveshjes, vetëm pak ditë pasi Supreme Court of the United States anuloi përdorimin nga Trump të ligjit për kompetencat emergjente për vendosjen e të ashtuquajturave tarifa “reciproke” në nivel global.
“Ne duam qartësi për situatën”, deklaroi gjatë një seance presidenti i Komisionit për Tregtinë Ndërkombëtare në Parlamentin Evropian, Bernd Lange.
“Duam garanci të qarta nga SHBA-ja se e respekton marrëveshjen, sepse kjo është një element kyç”, shtoi ai.
Shtyrja e re zgjat një proces tashmë të gjatë për marrëveshjen, e cila u arrit verën e kaluar, por ende nuk është zbatuar plotësisht. Nëse pakti dështon, mund të hapë një kapitull të ri tensioni mes dy anëve të Atlantikut, në një kohë kur marrëdhëniet janë vënë në provë nga qëndrimi i Trump për luftën e Rusisë në Ukrainë, presioni për Groenlandën dhe deklaratat e tij të ashpra ndaj liderëve evropianë.
Trump paralajmëroi të hënën në rrjetet sociale se çdo vend që do të “luajë lojëra” me vendimin e Gjykatës Supreme, veçanërisht ato që sipas tij “kanë shfrytëzuar” SHBA-në për vite apo dekada, do të përballet me tarifa edhe më të larta. Pak orë pas vendimit të gjykatës të premten, presidenti amerikan njoftoi vendosjen e një tarife globale prej 10%, të cilën më pas e rriti në 15%, duke lënë të paqartë se si do të harmonizohen këto masa me marrëveshjet ekzistuese tregtare.
Trump bëri të ditur gjithashtu se do të ruajë tarifat ekzistuese të vendosura mbi bazën e neneve 301 dhe 232 të legjislacionit amerikan për tregtinë, ndërsa udhëzoi Përfaqësuesin Amerikan për Tregtinë të nisë hetime të reja të përshpejtuara sipas Nenit 301. Këto procedura kërkojnë hetime specifike për çdo vend dhe konstatime për shkelje të rregullave tregtare përpara vendosjes së tarifave dhe mund të zëvendësojnë në të ardhmen normën bazë globale.
