Jo vetëm në BBV. Monika Kryemadhi pjesë e spektalit tjetër të madh televiziv
Transmetuar më 23-02-2026, 22:04

TIRANË – Pas përvojës së saj si opinioniste në Big Brother VIP Albania 5, Monika Kryemadhi do të shfaqet këtë javë në spektaklin e humorit “Portokalli” në Top Channel.

Sezoni i 45-të i “Portokalli” rikthen simbolikën e njohur të semaforit portokalli, ndërsa trajton problematika aktuale të shoqërisë përmes batutave dhe ironisë. Aktorëve të shquar të humorit shqiptar do t’u bashkohen emra dhe personazhe të rinj, duke krijuar një atmosferë gazmore për publikun në Shqipëri dhe jashtë saj.

Faqja zyrtare e “Portokalli” në Instagram konfirmoi se Kryemadhi do të jetë pjesë e shfaqjes së kësaj jave, duke sjellë një dimension të ri në skenën e humorit shqiptar.

