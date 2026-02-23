Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident fatal: Makina humb kontrollin duke dalë nga rruga, një i vdekur dhe një i plagosur rëndë
Transmetuar më 23-02-2026, 21:16

Një i ri humbi jetën pak më parë në veri të vendit pasi makina me të cilën udhëtonte doli nga rruga duke pasuar çastet fatale.

Ngjarja ndodhi sonte rreth orës 19:30, në aksin rrugor “Bajram Curri – Qafë Morinë”, në vendin e quajtur Kasaj.

Automjeti me drejtues shtetasin I. K., 34 vjeç, banues në Tropojë, i cili udhëtonte së bashku me shtetasin R. D., 38 vjeç, ka humbur kontrollin e automjetit dhe, për pasojë, ka dalë nga rruga.

Si pasojë, ka ndërruar jetë drejtuesi i automjetit, ndërsa pasagjeri po merr asistencë mjekësore dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.

Grupi hetimor është në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

