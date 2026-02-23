Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Miss & Mister Big Brother VIP 5’/ Në juri Valbona Selimllari, Heidi Baci dhe Egli Tako
Transmetuar më 23-02-2026, 20:53

Një surprizë e re ka arritur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, ku konkurrentët morën një zarf të bardhë që njoftonte për organizimin e spektaklit “Miss & Mister Big Brother”, nën drejtimin e Arditit.

Banorët duhet të përgatiten seriozisht, pasi për vlerësimin e tyre do të ketë një juri profesionale nga jashtë formatit. Ajo përbëhet nga Valbona Selimllari, Heidi Baci, dhe ish-banorja e edicionit të kaluar, Egli Tako.

Ende nuk është zbuluar se si do të organizohet spektakli dhe kush do të shpallet fitues. Ndërkohë, dinamikat dhe situatat e forta mes banorëve vazhdojnë të dominojnë shtëpinë, duke mbajtur atmosferën gjithmonë të tensionuar.

Për më tepër, televotimi i kësaj të marte do të përfshijë të gjithë banorët, sipas vendimit të Vëllait të Madh.

