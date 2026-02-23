Zjarr në Lungomare, përfshihet nga flakët një lokal, rrezikohen ndërtesat përreth

VLORË – Një ambient shërbimi është përfshirë nga flakët mbrëmjen e sotme në zonën fundore të Lungomare Vlorë, duke shkaktuar panik dhe rrezik për objektet pranë.
Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka rënë në një bar të ndërtuar kryesisht me material drusor, çka ka favorizuar përhapjen e shpejtë të flakëve. Brenda pak minutash, zjarri ka marrë përmasa të mëdha, duke rrezikuar edhe ndërtesat përreth.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse të Vlorë, të cilat kanë bërë të mundur izolimin e flakëve dhe shmangien e përhapjes së mëtejshme të zjarrit.
Deri në këto momente nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale paraprakisht konsiderohen të konsiderueshme.
Shkaqet e zjarrit mbeten ende të paqarta. Policia ka nisur procedurat për dokumentimin e plotë të ngjarjes, ndërsa zona është rrethuar për arsye sigurie dhe pritet që hetimet të zbardhin rrethanat e plota të incidentit.
