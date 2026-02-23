Berisha: Ramës i kanë nxjerrë ‘kartonin e zi’, nuk shpëton as me rënie në gjunjë

TIRANË – Kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, ka vijuar me akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama gjatë fjalës së tij para mbështetësve.
Berisha deklaroi se Rama është thirrur me urgjencë në Bruksel dhe, sipas tij, i është kërkuar shkarkimi i menjëhershëm i zëvendëskryeministres Belinda Balluku, duke i hapur rrugë hetimeve nga drejtësia. Sipas liderit demokrat, ky veprim nuk duhet të bëhet përmes rikompozimit të qeverisë, por si përgjegjësi direkte politike dhe ligjore.
Në fjalën e tij, Berisha përdori tone të ashpra, duke pretenduar se kryeministri ka tentuar të ndërhyjë përmes kontakteve me përfaqësues ndërkombëtarë, por pa sukses. Ai u shpreh se Ramës “i kanë nxjerrë kartonin e zi” dhe se, sipas tij, nuk mund të shpëtojë “as me rënie në gjunjë, as me puthje çizmesh”.
Berisha pretendoi gjithashtu se gjatë një vizite në Washington, D.C., Ramës i janë refuzuar takimet e kërkuara, duke e paraqitur këtë si shenjë izolimi ndërkombëtar.
Deklaratat e Berishës vijnë në kuadër të retorikës së tij të vazhdueshme kundër qeverisë, ndërsa nga ana e mazhorancës nuk ka pasur ende një reagim zyrtar lidhur me këto pretendime.
