Berisha: 20 shkurti tmerroi klikën e Ramës, meriton shekuj burg

TIRANË – Kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, zhvilloi sot “foltoren” e radhës para ambienteve të Kryeministria e Shqipërisë, ku mbajti një fjalim para mbështetësve demokratë.
Gjatë fjalës së tij, Berisha deklaroi se protesta e 20 shkurtit 2026 ishte “kryengritja paqësore më e fuqishme që ka njohur Shqipëria pas 20 shkurtit të vitit 1991”, duke e cilësuar atë si një moment triumfi për qytetarët dhe idealet demokratike.
Sipas tij, ajo ditë “tmerroi klikën” e drejtuar nga kryeministri Edi Rama, për të cilin u shpreh se “meriton shekuj të tërë me burg dhe dënime” për, siç tha ai, krimet e kryera gjatë qeverisjes.
Berisha falënderoi protestuesit, duke i quajtur “misionarë të pamposhtur të shpëtimit të Shqipërisë” dhe theksoi se 20 shkurti 2026 ishte dita kur “Tirana e tërë ishte në duart e qytetarëve”.
Ai e cilësoi betejën kundër qeverisë si një mision fisnik dhe një përgjegjësi qytetare ndaj vendit dhe kombit, duke theksuar se protesta përfaqësonte qëndresë ndaj një regjimi që, sipas tij, “vjedh, varfëron dhe poshtëron qytetarët shqiptarë”.
