Tragjedi në Peru, rrëzohet helikopteri ushtarak – 15 viktima, mes tyre 7 fëmijë

Një aksident i rëndë ajror ka tronditur Perunë, ku një helikopter ushtarak është rrëzuar duke shkaktuar vdekjen e 15 personave në bord, përfshirë 7 fëmijë.
Sipas njoftimit të Forca Ajrore e Perusë (FAP), mbetjet e helikopterit u gjetën më 23 shkurt pranë zonës Chala Viejo, në rrethin Chala të provincës Caravelí. Kontakti me mjetin ajror ishte humbur të dielën rreth orës 16:30 me orën lokale, çka aktivizoi menjëherë një operacion të gjerë kërkim-shpëtimi.
Helikopteri u lokalizua në orët e para të mëngjesit nga forcat speciale dhe patrullat e Policia Kombëtare e Perusë.
Sipas mediave vendase, mjeti po transportonte familjarë të oficerëve të Forcave Ajrore drejt rajonit të Arequipa, me qëllim shmangien e një bllokade në zonën e Nazca, e shkaktuar nga rrëshqitjet e dheut dhe ortekët.
FAP sqaroi se helikopteri ishte angazhuar në operacione kërkim-shpëtimi për të ndihmuar zonat e prekura nga përmbytjet dhe ortekët në rajonin e Arequipa-s, si dhe përdorej për trajnimin e parashutistëve. Operacionet e kërkimit u vështirësuan nga kushtet e pafavorshme atmosferike.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit, ndërsa në Peru është shpallur zi për viktimat e tragjedisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd