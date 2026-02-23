Rogerti rrëfim mes lotësh në Big Brother VIP 5 për vëllain: ‘S’më interesonte nëse ishte gjallë ose vdekur’

Emocionet kanë dominuar shtëpinë e “Big Brother VIP 5”, ku banorët ndanë me publikun historitë më të vështira personale.
Mes tyre, Rogerti preku me rrëfimin për raportin e thyer me vëllain e tij, Xhulion, me të cilin nuk kishte komunikim prej vitit 2021. Ai tregoi se përçarja mes tyre nisi për çështje parash dhe pronash, por më pas u thellua nga keqkuptime dhe plagë të vjetra familjare.
“Ka që në 2021-shin që jam prishur me të. Ishin punë parash dhe tokash, por dolën edhe gjëra të tjera. Bullizimi që unë i kam bërë kur kemi qenë të vegjël. Thashë: ‘Këtij nuk do i flas më’,” – rrëfeu ai.
Banori u shpreh se gjatë sëmundjes së babait të tyre, i cili iu nënshtrua një operacioni për një gjëndër në veshkë, ai kishte arritur në një pikë ku nuk donte as të dinte nëse i vëllai ishte gjallë apo jo.
“Që me sëmundjen e babit, as nuk doja të dija gjë për të, as që është gjallë ose vdekur,” – tha mes lotësh.
Megjithatë, ishte pikërisht kjo situatë e vështirë që i bëri të reflektonin dhe të afroheshin sërish. Në dhjetor, pas më shumë se katër vitesh e gjysmë, ata u takuan për herë të parë. Rogerti tregoi se i zgjati dorën vëllait dhe pa për herë të parë mbesën e tij, të cilën nuk e kishte takuar që nga lindja.
Ai shprehu dëshirën që gjatë qëndrimit në shtëpi të ketë mundësinë ta takojë vëllain si surprizë, duke i dërguar një mesazh të drejtpërdrejtë:
“Sa të jem në këtë jetë, unë gjithmonë do luftoj për të. Më mungon shumë.”
Në rrëfimin e tij, ai përmendi edhe rivalitetin e përhershëm sportiv mes tyre, pasi Xhulio është tifoz i Arsenal F.C., ndërsa vetë Rogerti mbështet Chelsea F.C..
“Kam blerë shumë bluza të Arsenalit vetëm që ta kujtoja çdo ditë,” – u shpreh ai.
Në fund, Rogerti theksoi se familja ka qenë shtylla që e ka mbajtur në këmbë në momentet më të vështira të jetës.
“Po të mos ishte për familjen, nuk e di a do isha gjallë ose këtu,” – përfundoi ai, duke kërkuar që vëllai të vijë ta takojë së bashku me mbesën.
