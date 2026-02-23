Presidenti i Kosovës, Kurti: S’ka emër të përveçëm, synojmë të shmangim zgjedhjet e parakohshme

Prishtinë- Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, deklaroi se lëvizja Lëvizja Vetëvendosje nuk ka aktualisht një kandidat të përveçëm për postin e Presidentit të vendit.
Deklarata u bë pas takimit me kreun e Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku. Sipas Kurtit, as Partia Demokratike e Kosovës dhe as LDK-ja nuk kanë një emër konkret të propozuar deri më tani.
Kryeministri theksoi se do të bëhen përpjekje maksimale për të shmangur zgjedhjet e parakohshme, në rast se dështon zgjedhja e Presidentit.
“Në vijim ose të gjejmë një emër të përveçëm që na garanton të ketë 2/3 e deputetëve që qëndrojnë në sallë e votojnë më së largu deri më 4 mars, apo subjektet politike të merren vesh për rrugën përpara. Shfaqet e nevojshme të kemi diku 83-84 deputetë apo 85, pasi vetëm një nëse mungon atëherë shkojmë automatikisht në zgjedhje,” u shpreh Kurti.
Ai shtoi se, në përgjithësi, subjektet politike ndajnë qëndrimin se gjysma e parë e vitit 2026 nuk duhet të dominohet nga zgjedhje të reja.
Një ditë më parë, Kurti u takua edhe me kreun e PDK-së, Bedri Hamza, i cili deklaroi se partia e tij nuk do të bëhet pengesë për proceset shtetërore, por nuk do të mbështesë kandidatura që nuk përfaqësojnë unitetin qytetar. Ai kërkoi reflektim nga ata që kanë përgjegjësi kushtetuese për të propozuar emra me mbështetje të gjerë politike.
Sipas Kushtetutës së Kosovës, zgjedhja e Presidentit duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentes aktuale, Vjosa Osmani. Në të kundërt, vendi shkon automatikisht në zgjedhje të parakohshme parlamentare.
