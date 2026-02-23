Moment i veçantë në Galápagos: Breshkat gjigante kthehen në ishullin Floreana pas gati 200 vjetësh

SHBA – Pas një mungese prej më shumë se 180 vjetësh, breshkat gjigante po rikthehen në ishullin Floreana të Galápagos. Lëshimi i 158 breshkave të vogla, pjesë e Projektit të Restaurimit Ekologjik Floreana, shënon një moment historik dhe të rëndësishëm për ruajtjen e biodiversitetit.
Programi filloi në vitin 2017, pas zbulimit të breshkave në ishullin Isabela, që mbanin gjene nga breshka gjigante origjinale e Floreana, Chelonoidis niger, e cila u zhduk në vitet 1840 nga marinarët që morën shumë individë për ushqim gjatë udhëtimeve të gjata.
Në vitin 2008, studiuesit identifikuan 23 breshka hibride me lidhjet më të ngushta gjenetike me nënspeciet e zhdukura dhe i rritën ato në ishullin Santa Cruz, ku u kujdesën për ta deri sa u bënë të afta për t’u liruar në natyrë.
Deri në vitin 2025, më shumë se 600 çelësa ishin prodhuar, dhe tani disa qindra prej tyre janë mjaft të mëdha për të mbijetuar në habitatin natyror. Ekspertët e Galápagos Conservancy e përshkruan këtë lloj breshkash si “inxhinierë të ekosistemit”, pasi aktiviteti i tyre ndihmon formimin e peizazheve dhe rikthimin e ekosistemeve të degraduara.
Ky rikthim jo vetëm që rikthen një specie të zhdukur, por gjithashtu përforcon balancën ekologjike të ishullit dhe shpreson të krijojë një model të suksesshëm për restaurimin e specieve të tjera të rrezikuara në botë.
