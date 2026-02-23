Pse e ardhmja e Galaxy është e paprekshme?

Në epokën e sotme teknologjike, të gjithë po kërkojnë pajisje më të zgjuara, më të shpejta dhe më proaktive. Ne duam telefona që na njohin, që na lehtësojnë rutinën dhe që mendojnë një hap para nesh. Por, në këtë garë drejt inteligjencës absolute, ekziston një pyetje thelbësore që shpesh anashkalohet: Çfarë kuptimi ka një asistent gjenial nëse të gjithë i dinë sekretet e tua? Në fund të fundit, inteligjenca artificiale është vërtet e vlefshme vetëm atëherë kur është plotësisht e sigurt.
Mburoja e padukshme e inteligjencës
Ky është saktësisht parimi mbi të cilin Samsung po ndërton gjeneratën e re, të shumëpritur, të pajisjeve Galaxy. Seria e re nuk do të sjellë thjesht një inteligjencë që pret komanda, por një asistent të vërtetë që zvogëlon distancën mes mendimit dhe veprimit. Megjithatë, kjo lehtësi ekstreme në përdorimin e përditshëm vjen me një premtim të hekurt për privatësinë tuaj absolute. Pajisjet e reja pritet të jenë pararojë në ofrimin e opsioneve të reja të sigurisë, duke krijuar një kasafortë dixhitale rreth të dhënave tuaja personale. Asistenti juaj do të mësojë zakonet tuaja dhe do t’ju njohë më mirë se kushdo për t’ju ofruar zgjidhje në kohë reale, por e gjithë kjo ndodh brenda një hapësire të mbyllur ku informacionet nuk dalin kurrë jashtë kontrollit tuaj.
Një investim për të ardhmen: Shtatë vite siguri
Por siguria e vërtetë nuk është një premtim që vlen vetëm për sot; ajo është një angazhim afatgjatë. Ajo që i bën këto pajisje të reja vërtet të pakrahasueshme në treg është jetëgjatësia e mbrojtjes që i shoqëron ato. Me gjeneratën e re, Samsung konfirmon ofrimin e plot shtatë viteve përditësime të sistemit operativ dhe të sigurisë. Kjo do të thotë që telefoni juaj jo vetëm që do të mbetet i zgjuar dhe i shpejtë për vitet në vijim, por do të jetë i blinduar kundër çdo kërcënimi dixhital të së ardhmes.
Bëhuni gati për eventin e vitit
Për të qenë në një hap me këtë botë dinamike të teknologjisë, Samsung ju fton të regjistroheni dhe të ndiqni eventin e shumëpritur Unpacked, ku do të zbulohen të gjitha këto inovacione. Procesi i porosisë paraprake është shumë më i lehtë kur jeni regjistruar paraprakisht, prandaj të gjithë të interesuarit nga Shqipëria ftohen të regjistrohen në linkun samsung.com/unpacked përpara datës 25 shkurt 2026. Ata që regjistrohen dhe më pas blejnë cilëndo prej pajisjeve të reja Galaxy, do të marrin një dhuratë speciale: karikuesin magnetik me valë Samsung 25W.
Për më tepër, klientët që porosisin paraprakisht telefonat e serisë së re do të përfitojnë automatikisht një rritje falas të hapësirës së ruajtjes. Kjo do të thotë se nëse vendosni të blini modelin me 256 GB, ju do të përmirësoheni automatikisht në versionin me 512 GB, pa asnjë kosto shtesë. Regjistrohuni tani për t’u siguruar që përfitoni maksimalisht nga të gjitha këto avantazhe dhe bëhuni gati të zbuloni pajisjen ku inovacioni më i lartë takon besimin absolut.
