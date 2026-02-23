Mbyllet mbledhja për Ballukun, PS kundër autorizimit për arrestim – Balla: Raporti pas mbledhjes së grupit

TIRANË – Ka përfunduar mbledhja e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin në Kuvendi i Shqipërisë, ku u shqyrtua kërkesa e SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e deputetes Belinda Balluku.
Pas përfundimit të diskutimeve, përfaqësuesit e Partia Socialiste e Shqipërisë kanë bërë të qartë se nuk mbështesin propozimin për arrestim në këtë fazë të procesit.
Kreu i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla, deklaroi se Kuvendi ka marrë kohën e nevojshme për shqyrtimin e çështjes, duke theksuar se në proces është përfshirë edhe Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë.
Sipas Ballës, diskutimet e zhvilluara në këshill kanë nxjerrë në pah parimin themelor të prezumimit të pafajësisë. “Askush nuk mund të konsiderohet i fajshëm pa një vendim të formës së prerë të gjykatës,” u shpreh ai, duke shtuar se qëndrimi i opozitës ishte i parapërcaktuar.
Ai bëri me dije se raporti përfundimtar i shumicës do të hartohet pas një mbledhjeje të Grupit Parlamentar të PS. “Sa i përket propozimit të paraqitur nga deputetët e opozitës për dhënien e autorizimit, ne nuk ishim dakord me mënyrën si është paraqitur. Do të ketë një diskutim të brendshëm dhe më pas do të paraqesim raportin tonë,” theksoi Balla.
Ai sqaroi gjithashtu se Këshilli i Mandateve nuk merr vendimin përfundimtar, pasi autorizimi jepet nga seanca plenare e Kuvendit. Sipas tij, pas përgatitjes së raportit nga deputetët relatorë, dokumenti do t’i paraqitet Kuvendit për shqyrtim dhe votim.
Çështja pritet të kalojë në seancë plenare në ditët në vijim, ku deputetët do të vendosin për hapat e mëtejshëm proceduralë.
