FOTOLAJM/ Një festival për nder të atij ‘mikut’ në Greqi!

Në Larisa të Greqisë, Tirnavos feston me humor dhe traditë. Rikthehet “Bourani” në Ditën e Hënës së Pastër
Atmosferë festive, humor dhe traditë kanë mbizotëruar edhe këtë vit në Tirnavos, ku u rikthye zakoni tradicional i “Bourani”-t, që nisi që në orët e para të mëngjesit të së Hënës.
Bëhet fjalë për një rit me rrënjë dionisiane, i lidhur me simbolikën e pjellorisë, i cili së bashku me karnavalet e Tirnavosit tërheq çdo vit vizitorë nga e gjithë Greqia.
Banorët e Tirnavosit e festojnë “Bourani”-n për të nderuar pjellorinë e tokës dhe natyrën për frytet që u ofron njerëzve. Ndaj ekspozimi në mënyra nga më të ndryshmet të organit mashkullor është në epiqendër të festivalit të përvitshëm.
Gjatë festimeve, batutat dhe ngacmimet me humor – me përmbajtje të ndryshme – janë pjesë e pandarë e atmosferës, duke sjellë buzëqeshje tek të pranishmit, të vegjël e të rritur, që shijojnë shëtitjen dhe kafenë pranë kishëzës së Profeti Ilisë.
“Bourani”, i njohur si një zakon me origjinë dionisiane, daton që nga viti 1898. Simbolika e pjellorisë ka qenë pjesë e rëndësishme e ritualeve të vjetra për të siguruar begatinë e tokës dhe mbarësinë.
Tradita është ruajtur kryesisht nga fermerët e zonës, pavarësisht ndalimeve që ka hasur në periudha të ndryshme. Çdo vit, të Hënën e Pastër, pjesëmarrësit mblidhen në kishëzën e Profeti Ilisë, ndezin zjarr dhe përgatisin “Bourani”-n, një supë me barishte të para të pranverës, pa vaj, e aromatizuar me pak uthull.
Kjo supë u ofrohet pjesëmarrësve, ndërsa vera, uzoja e holluar apo tsipouro me ujë shoqërojnë këngët, vallet dhe humorin tradicional.
