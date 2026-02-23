Çështja ‘Balluku’/ Përfundon mbledhja e Këshillit të Mandateve, PS: “Mjafton masa e pezullimit”

TIRANË – Ka përfunduar mbledhja e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin në Kuvendi i Shqipërisë, ku u shqyrtua kërkesa e SPAK lidhur me çështjen e deputetes dhe zv/kryeministres së pezulluar Belinda Balluku.
Gjatë diskutimeve, përfaqësuesit e Partia Socialiste e Shqipërisë kanë mbajtur qëndrimin se masa aktuale e pezullimit nga detyra është e mjaftueshme në këtë fazë të procesit, duke argumentuar se hetimet mund të vijojnë pa qenë e nevojshme ndërhyrja me masa më të ashpra sigurie.
Nga ana tjetër, përfaqësues të opozitës kanë kërkuar që Kuvendi të japë autorizimin për vijimin e procedurave sipas kërkesës së organit të akuzës, duke theksuar rëndësinë e barazisë para ligjit dhe transparencës institucionale.
Pas përfundimit të mbledhjes, çështja pritet të kalojë për votim në seancë plenare, ku deputetët do të vendosin mbi hapat e mëtejshëm proceduralë. Vendimmarrja e Kuvendit konsiderohet kyçe për ecurinë e procesit dhe për raportin mes pushtetit legjislativ dhe institucioneve të drejtësisë.
Zhvillimet e mëtejshme pritet të sqarojnë nëse do të ketë ndryshim të masës së sigurisë apo nëse do të mbetet në fuqi pezullimi aktual deri në përfundim të hetimeve.
