‘Hiqe telefonin, mos filmo!’ Rama mbërrin me helikopter në Vlorë, i shoqëruar nga investitorë italianë

VLORË – Kryeministri Edi Rama ka mbërritur sot në qytetin bregdetar të Vlorë me helikopter, pas një vizite në Korçë.
Pas uljes, kreu i qeverisë ka zgjedhur të lëvizë në këmbë përgjatë disa zonave të qytetit, duke përshkuar sheshin kryesor dhe ambientet e qendrës multifunksionale.
Vizita është zhvilluar në praninë e disa shtetasve italianë, të cilët Rama i evidentoi si investitorë. Këta, e kanë shoqëruar gjatë inspektimeve dhe takimeve në terren.
Gjatë momentit të lëvizjes në qytet, një nga personat në shoqërinë e kryeministrit është dëgjuar teksa u drejtohej operatorëve me fjalët: “Hiqe telefonin, mos filmo!”, duke krijuar një situatë që ka tërhequr vëmendjen e të pranishmëve.
Nuk dihen ende detaje të plota mbi axhendën e vizitës në Vlorë, por prania e investitorëve të huaj lë të kuptohet se fokusi i takimeve lidhet me projekte zhvillimi dhe investime në zonë. Disa thonë se biznesmenët italianë janë të fokusuar te zona e Skelës për të ngritur atje biznese të ndryshme.
