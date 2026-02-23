SPAK kërkon arrestimin e Belinda Ballukut, tensione në Këshillin e Mandateve

TIRANË – Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka paraqitur në Këshillin e Mandateve kërkesën për arrestimin e Belinda Balluku.
Gjatë mbledhjes janë shënuar tensione mes anëtarëve të Këshillit dhe përfaqësuesve të Prokurorisë. Sipas raportimeve nga mbledhja, prokurorët janë larguar nga seanca pas debateve të zhvilluara lidhur me procedurën dhe argumentet e paraqitura.
Këshilli i Mandateve pritet të shqyrtojë kërkesën e organit të akuzës dhe të vendosë mbi vijimin e procedurës për heqjen e imunitetit dhe autorizimin e arrestit.
