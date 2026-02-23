Çështja ‘Balluku’/ Manja pyet SPAK: Kush është intimiduar? Prokurorët përgjigjen

Anëtari i Këshillit të Mandateve, Ulsi Manja, iu drejtua me pyetje prokurorëve të Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar lidhur me deklaratat e tyre se Belinda Balluku, drejtpërdrejt ose nëpërmjet personave të tjerë, ka kërcënuar dëshmitarë në kuadër të hetimit ndaj saj.
Gjatë diskutimeve në Këshillin e Mandateve, Manja ngriti disa pyetje për organin e akuzës:
Ulsi Manja: Personat që pretendohet se janë kërcënuar, janë dëshmitarë apo të pandehur?
Prokuroria: Ka edhe të pandehur të tjerë, si dhe persona në cilësinë e dëshmitarit që nuk janë të pandehur.
Ulsi Manja: A janë sekuestruar të gjitha provat?
Prokuroria: Jo.
Ulsi Manja: Cili është mekanizmi përmes të cilit Balluku mund të prishë provat, duke qenë se është e pezulluar?
Prokurori: Balluku është në detyrë. Mekanizmi mund të realizohet përmes takimeve me vartësit.
