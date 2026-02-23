Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kërkohet arrestimi i Ballukut, SPAK: Persona të “fortë” kanë kërcënuar dëshmitarët në emër të saj
Transmetuar më 23-02-2026, 13:53

Prej orës 10:00 të paradites së kësaj të hëne, në Këshillin e Mandateve po diskutohet kërkesa e Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për heqjen e imunitetit të Belinda Balluku, aktualisht e pezulluar nga detyra.

Në vijim të pyetjeve të bëra nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, u deklarua se Prokuroria ka konstatuar fakte të tjera penale që rëndojnë pozitën procedurale të Ballukut.

Sipas Bardhit, duke iu referuar prokurorëve, gjendja procedurale e saj është rënduar dhe ekziston rreziku i prishjes së provave ose i kryerjes së veprave të tjera penale.

“Gjithashtu, u konfirmua se më 20 nëntor 2025 janë intimiduar dy dëshmitarë, të cilëve u është kërkuar të ndryshojnë dëshminë.

Po ashtu, Prokuroria informoi se ka prova sipas të cilave disa persona ‘të fortë’ – duke nënkuptuar elementë të krimit të organizuar – kanë kërcënuar dëshmitarët në emër të zonjës Balluku. Për këtë, janë paraqitur prova në mbledhjen e Këshillit, përfshirë transkripte bisedash.

Sipas Prokurorisë, Balluku apo avokatët e saj nuk kanë ngritur pretendime për ndikim apo përndjekje politike nga ana e organit të akuzës.

Hetimi nuk ka sfond politik.

Ky fakt u konfirmua edhe nga avokatët e zonjës Balluku, të cilët u shprehën se nuk kanë pretendime të këtij lloji”, thuhet në konkluzionet e paraqitura nga Bardhi pas pyetjeve të ngritura prej tij në Këshillin e Mandateve.

