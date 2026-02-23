Hekurudhat e Kinës përballojnë 258 milionë pasagjerë që nga fillimi i Festivalit të Pranverës 2026

258 milionë udhëtime në vetëm 20 ditë – Ja si po përjeton Kina lëvizjen më të madhe njerëzore në planet
Hekurudhat e Kinës kanë përjetuar 258 milionë pasagjerë deri më tani, gjatë fluksit 40-ditor të Festivalit të Pranverës, ndërsa periudha e udhëtimeve ka kaluar tashmë gjysmën e saj, tha të dielën operatori kombëtar hekurudhor.
Më 21 shkurt, ditën e 20-të të sezonit të udhëtimeve për Festivalit e Pranverës 2026, u regjistruan rreth 17.19 milionë pasagjerë, sipas China State Railway Group Co., Ltd.
Operatori priste që vëllimi i pasagjerëve të mbetej i lartë të dielën, me rreth 17.93 milionë udhëtime. 2.203 trena shtesë janë planifikuar për të përmbushur kërkesën në rritje.
Autoritetet hekurudhore kanë rritur kapacitetin e transportit në rrugët kryesore, kanë përmirësuar shërbimet në stacione dhe në trena, si dhe kanë marrë masa të mëtejshme për të përmirësuar përvojën e udhëtimit.
Festivali i Pranverës, i njohur edhe si Viti i Ri Kinez, përkoi më 17 shkurt të këtij viti. Kjo rritje e madhe e udhëtimeve, e njohur edhe si chunyun, shpesh përshkruhet si migrimi më i madh vjetor i njerëzve në botë. Periudha 40-ditore e udhëtimeve zgjat nga 2 shkurti deri më 13 mars të këtij viti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd