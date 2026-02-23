Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dy realitete! Qarkullimi i detyruar i kamionëve nga Bllata, ana maqedonase nuk ka probleme, Rruga e Arbërit çarje dhe gropa në asfalt
Transmetuar më 23-02-2026, 13:34

Bllatë– Përveç paralizimit të qarkullimit për qytetarët, aksi rrugor Librazhd–Pogradec është kthyer në një problematikë serioze edhe për mjetet e tonazhit të rëndë që transportojnë mallra nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut.

Si zgjidhje të përkohshme, Autoriteti Rrugor Shqiptar ka orientuar drejtuesit e kamionëve të përdorin itinerarin përmes Pikës së Kalimit Kufitar Qafë Thanë, duke vijuar në territorin e Maqedonisë së Veriut dhe më pas përmes Pikës së Kalimit Kufitar Bllatë, për të hyrë në Shqipëri dhe për të vazhduar drejt Tiranës nëpërmjet Rrugës e Arbrit.

Megjithëse ky devijim është paraqitur si alternativë për të shmangur segmentet problematike, infrastruktura në anën shqiptare të Pikës së Kalimit Kufitar Bllatë paraqet dëmtime të shumta. Gropa dhe çarje në asfalt evidentohen përgjatë gjithë gjatësisë së aksit, duke vështirësuar lëvizjen e mjeteve të rënda.

Në kontrast, segmenti rrugor në territorin e Maqedonisë së Veriut paraqitet pa dëmtime të dukshme, duke krijuar dy standarde të ndryshme infrastrukturore vetëm pak metra nga njëra-tjetra në kufi.

Pika e Kalimit Kufitar Bllatë, në qarkun e Dibrës, u vu në funksion për përballimin e qarkullimit të kamionëve, pasi aksi Maliq–Lozhan–Gramsh nuk garanton standarde të mjaftueshme sigurie për qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rëndë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...