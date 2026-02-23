Shembjet në Dragostunjë/ Ndërpritet energjia elektrike, pritet të çmontohet shtylla e tensionit të lartë

Librazhd – Punimet për demontimin e shtyllës Nr.15 në linjën 110kV në HEC Egnatia do të shkaktojnë ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike për disa fshatra në rrethin e Librazhdit.
Në një njoftim zyrtar bëhet me dije se energjia elektrike do të mungojë deri në orën 17:00. Aktualisht, pa energji kanë mbetur fshatrat Ferrë, Frarë, Hotolisht dhe Gurëkuqe.
“Ju njoftojmë se, në kuadër të punimeve për demontimin e shtyllës Nr.15, në linjën 110kV L110-16/3a Librazhd – HEC Egnatia, në datën 23 shkurt 2026, nga ora 10:00 deri në orën 17:00, do të stakohet dhe tokëzohet Linja 10kV e Fiderit F3 Hotolisht e Nënstacionit Librazhd, si dhe Linja 35kV e HEC-it Dragostunjë.
Si rrjedhojë, gjatë këtij intervali do të mbeten pa energji elektrike disa zona në rrethin e Librazhdit: Babje, Buzgar, Drapata, Dragostunjë, Ferrë, Frarë, Hotolisht, Gurëkuqe dhe HEC-i Xhyrë,” thuhet në njoftimin zyrtar.
