Tensionet Iran-SHBA/ Teherani paralajmëron: Çdo sulm në territorin tonë do të konsiderohet “akt agresioni”

Tensionet mes Iranit dhe SHBA janë në rritje. Së fundmi, Irani ka paralajmëruar se çdo sulm në territorin e tij, përfshirë sulmet e kufizuara, do të konsiderohet një “akt agresioni”.
Ky paralajmërim vjen në një kohë kur Uashingtoni po rrit presionin ushtarak mbi Teheranin.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi më herët se po shqyrtonte një sulm të kufizuar ushtarak ndaj Iranit nëse Teherani nuk arrinte shpejt një marrëveshje me SHBA-në.
Duke iu përgjigjur kësaj deklarate, Esmail Baghai, në një konferencë për shtyp në Teheran, theksoi: “Sa i përket pyetjes së parë në lidhje me një sulm të kufizuar, nuk ka sulm të kufizuar. Por edhe një akt agresioni do të konsiderohet një akt agresioni. Pikë.”
