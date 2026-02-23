Mijëra persona mblidhen në Parkun Olimpik për performancën e Padre Guilherme

Tirana përjetoi këtë fundjavë një moment të veçantë kulturor, teksa Padre Guilherme, i njohur ndërkombëtarisht si “DJ prifti”, performoi për herë të parë në Shqipëri në kuadër të turneut të tij Hope Tour. Eventi, i mbajtur në Parkun Olimpik, mblodhi rreth 5,000 deri në 6,000 pjesëmarrës, duke e shndërruar hapësirën në një takim të madh në ajër të hapur, ku muzika, emocioni dhe komuniteti u bashkuan.
Padre Guilherme ka fituar vëmendje globale për mënyrën se si ndërthur muzikën elektronike me mesazhe shprese dhe bashkimi, duke sfiduar perceptimet tradicionale si të besimit ashtu edhe të kulturës së klubit. Performanca e tij në Tiranë shënoi një moment të rëndësishëm për publikun vendas, i cili deri më tani e kishte ndjekur kryesisht përmes platformave digjitale.
Që në orët e para të mbrëmjes, Parku Olimpik u mbush me njerëz, duke krijuar një atmosferë tipike festivali. Set-i muzikor kaloi natyrshëm nga ritme energjike elektronike edhe me artistet e rinj si Martyr dhe Rea Lemnusha, e deri në momente reflektimi me thëniet e transmetuara nga “DJ Padre”, ndërsa publiku reagoi si një trup i vetëm, duke kërcyer, dëgjuar dhe përjetuar koncertin si një përvojë të përbashkët.
Pjesë e rëndësishme e eventit ishte edhe prania e IQOS, i cili krijoi zona të dedikuara për përdoruesit e tij, që i dhanë eventit një dimension tjetër. Lojërat interaktive dhe make-up corner-i shtuan ndjesinë e festivalit dhe u kthyen shpejt në pika takimi për komunitetin IQOS, duke zgjeruar përvojën përtej skenës kryesore.
Në përfundim të mbrëmjes, atmosfera mbeti njëkohësisht reflektuese dhe energjike. Performanca e parë e Padre Guilherme në Shqipëri la gjurmë jo vetëm për nga përmasat, por edhe për mënyrën se si rikonceptoi një event të muzikës elektronike.
