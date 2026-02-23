Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Të arrestuarit në protestën e opozitës dalin para Gjykatës për masat e sigurisë
Transmetuar më 23-02-2026, 11:30

Në Gjykatën e Tiranës pritet të dalin para togave të zeza 18 të arrestuarit për trazirat e së shtunës gjatë protestës së opozitës.

Policia e Tiranës njoftoi se janë identifikuar 46 persona, që akuzohen si të implikuar në veprime të paligjshme, si hedhja e lëndëve piroteknike, molotovëve apo dhe sendeve të forta drejt godinave të Kryeministrisë dhe Parlamentit, ndërkohë që 18 prej tyre janë arrestuar.

Sakaq, mes personave të proceduar penalisht është dhe deputeti i PD-së, Klevis Balliu, i cili akuzohet si organizator i protestës.

Pasditen e së shtunë, për rreth katër orë opozita protestoi para Kryeministrisë dhe Kuvendit, ku si gjithmonë nuk munguan tensionet mes protestuesve dhe policisë, të cilët hodhën molotovë në drejtim të efektivëve, ndërsa këta të fundit iu kundërpërgjigjën me gaz dhe ujë.

Kjo ishte protesta e katërt kombëtare e opozitës, ndërsa Berisha lajmëroi se data e protestës së ardhshme është caktuar ajo e së shtunës, më 28 shkurt.

