‘Ti do me kap Prime-n në kurrizin e martesës sime’! Reagimi i bashkëshortes së Mirit pas debateve me Selin

23 Shkurt 2026 – Pas debateve në BBV5 midis Mirit dhe Selin, ku u zbulua për të gjithë banorët mesazhi i babait të Selin kundrejt Mirit, kanë ardhur reagime edhe nga bashkëshortja e banorit.
Gruaja e Mirit ka reaguar menjëherë pas puntatës së së shtunës, në të cilën “thumbon” Selin, duke sugjeruar se ajo po përpiqet të tërheqë vëmendje përmes bashkëshortit të saj.
Debatet në shtëpinë e BBV u ndezën pas zbulimit të mesazhit nga babai i Selin, i cili e konsideronte sjelljen e Mirit si të papërshtatshme dhe të tepërt. Reagimi i bashkëshortes së Mirit tregon qartë qëndrimin e saj ndaj situatës, duke mbrojtur marrëdhënien dhe familjen e saj brenda programit.
